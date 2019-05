மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் மாவட்டத்தில் மாணவ-மாணவிகளுக்கு வினியோகிக்க பாடப் புத்தகங்கள் வந்தன + "||" + In Karur district, text books were distributed to students

