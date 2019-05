மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து 100 டிகிரிக்கு அதிகமாக கொளுத்தும் வெயில் + "||" + Thanjavur district continues to be more than 100 degrees

தஞ்சை மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து 100 டிகிரிக்கு அதிகமாக கொளுத்தும் வெயில்