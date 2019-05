மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகள் நலனை பாதுகாக்க அனைத்து வகையான திட்டங்களை கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் + "||" + Action will be taken to bring all kinds of schemes to safeguard the interests of farmers

விவசாயிகள் நலனை பாதுகாக்க அனைத்து வகையான திட்டங்களை கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்