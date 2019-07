மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் வாகன ஓட்டிகளுக்கு ‘ஹெல்மெட்’ அணிவது குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நீதிபதிகள் பங்கேற்பு + "||" + Awareness program on the use of helmet phones for motorists in asylum

தஞ்சையில் வாகன ஓட்டிகளுக்கு ‘ஹெல்மெட்’ அணிவது குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நீதிபதிகள் பங்கேற்பு