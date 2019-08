மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் கிசான் கடன் அட்டை பெற சிறப்பு முகாம் நாளை தொடங்குகிறது + "||" + Farmers in the district Get a Kisan Credit Card Special Camping Starting tomorrow

