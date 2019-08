மாவட்ட செய்திகள்

உயர் ரக கிளிகளை திருடியதாக துணிக்கடையில் சிறுவனை அடைத்து வைத்து சித்ரவதை 2 பேர் கைது + "||" + Two arrested for torturing a boy in a garment shop

உயர் ரக கிளிகளை திருடியதாக துணிக்கடையில் சிறுவனை அடைத்து வைத்து சித்ரவதை 2 பேர் கைது