மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூர் அணை திறக்கப்பட்டதால் காவிரியில் கரைகளை தொட்டுச்செல்லும் வெள்ளம் + "||" + Floods touching the banks of the Kaveri as the Mettur Dam is opened

மேட்டூர் அணை திறக்கப்பட்டதால் காவிரியில் கரைகளை தொட்டுச்செல்லும் வெள்ளம்