மாவட்ட செய்திகள்

கிராமசபை கூட்டத்தில் இருந்து அதிகாரிகள் பாதியில் எழுந்து சென்றதால் ஊராட்சி அலுவலகம் முற்றுகை + "||" + The panchayat office was blocked as officials got up from the Gram Sabha meeting

கிராமசபை கூட்டத்தில் இருந்து அதிகாரிகள் பாதியில் எழுந்து சென்றதால் ஊராட்சி அலுவலகம் முற்றுகை