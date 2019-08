மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கனூர், பாகூர் பகுதியில் தொடர் மழையால் ஏரி, குளங்கள் நிரம்பி வருகின்றன + "||" + Rain in Thirukannur, Pakur area The lake was full of ponds

திருக்கனூர், பாகூர் பகுதியில் தொடர் மழையால் ஏரி, குளங்கள் நிரம்பி வருகின்றன