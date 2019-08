மாவட்ட செய்திகள்

இரு சக்கர வாகனத்தில் பின்னால் அமர்ந்து செல்பவர்கள் ‘ஹெல்மெட்’ அணியாவிட்டால் அபராதம் அமைச்சர் பேட்டி + "||" + Interview with Minister of Fines for not wearing helmet

இரு சக்கர வாகனத்தில் பின்னால் அமர்ந்து செல்பவர்கள் ‘ஹெல்மெட்’ அணியாவிட்டால் அபராதம் அமைச்சர் பேட்டி