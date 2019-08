மாவட்ட செய்திகள்

தூர்வாரும் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் பொதுப்பணித்துறை முதன்மை செயலாளர் உத்தரவு + "||" + The general secretary of the public works order to complete the impending tasks

தூர்வாரும் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் பொதுப்பணித்துறை முதன்மை செயலாளர் உத்தரவு