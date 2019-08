மாவட்ட செய்திகள்

நீர்நிலைகளில் ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி குளங்களை தூர்வார வேண்டும்: குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Eliminate aggression in water bodies Pools Deepen At the Debriefing Meeting Farmers demand

நீர்நிலைகளில் ஆக்கிரமிப்பை அகற்றி குளங்களை தூர்வார வேண்டும்: குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை