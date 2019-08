மாவட்ட செய்திகள்

மதுரையில் அப்பள கம்பெனியில் புகுந்து திருடிய பொருட்கள் விவரத்தை பட்டியல் போட்டு சுவரில் எழுதிய கொள்ளையர்கள் + "||" + Details of the stolen goods at the Madurai company Robbers who wrote the list

மதுரையில் அப்பள கம்பெனியில் புகுந்து திருடிய பொருட்கள் விவரத்தை பட்டியல் போட்டு சுவரில் எழுதிய கொள்ளையர்கள்