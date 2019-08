மாவட்ட செய்திகள்

திருப்போரூர் அருகே பரபரப்பு: கோவில் கோபுரத்தில் இருந்த மர்மபொருள் வெடித்து வாலிபர் சாவு - 5 பேர் படுகாயம் + "||" + Sensation near Thiruporur From the temple tower Explosion of the mysterious object Youth Death

திருப்போரூர் அருகே பரபரப்பு: கோவில் கோபுரத்தில் இருந்த மர்மபொருள் வெடித்து வாலிபர் சாவு - 5 பேர் படுகாயம்