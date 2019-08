மாவட்ட செய்திகள்

வேதாரண்யத்தில், இருதரப்பினரிடையே மோதல்: 2-வது நாளாக கடைகள் அடைப்பு; 28 பேர் கைது + "||" + In both cases, the two sides clashed: shops closed for the 2nd day; 28 arrested

வேதாரண்யத்தில், இருதரப்பினரிடையே மோதல்: 2-வது நாளாக கடைகள் அடைப்பு; 28 பேர் கைது