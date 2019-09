மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துக்கு வைகை தண்ணீரை தற்போது திறக்க வேண்டாம் - விவசாயிகள் வேண்டுகோள் + "||" + Do not open Vaigai water to Ramanathapuram district - Farmers request

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துக்கு வைகை தண்ணீரை தற்போது திறக்க வேண்டாம் - விவசாயிகள் வேண்டுகோள்