மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி-மொரப்பூர் ரெயில்பாதை திட்டம் 2 ஆண்டுகளில் பயன்பாட்டிற்கு வரும் - டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி. பேட்டி + "||" + Dharmapuri-Morapur railway project to be in use in 2 years - Dr Anbumani Ramadas

தர்மபுரி-மொரப்பூர் ரெயில்பாதை திட்டம் 2 ஆண்டுகளில் பயன்பாட்டிற்கு வரும் - டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி. பேட்டி