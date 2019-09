மாவட்ட செய்திகள்

தூய்மையை கடைபிடித்ததற்காக செல்லாண்டிபாளையம் அரசு பள்ளிக்கு 2-வது முறையாக தேசிய விருது + "||" + Chellendipalayam Government School for the 2nd consecutive year National Award for Cleanliness

