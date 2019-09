மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டி, கூடலூர் உள்பட 4 இடங்களில் வேளாண் ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடங்கள் அமைக்க அரசு அனுமதி - கலெக்டர் இன்னசென்ட் திவ்யா தகவல் + "||" + The government has allowed the establishment of agro-trading stalls Collector Innacent Divya Info

ஊட்டி, கூடலூர் உள்பட 4 இடங்களில் வேளாண் ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடங்கள் அமைக்க அரசு அனுமதி - கலெக்டர் இன்னசென்ட் திவ்யா தகவல்