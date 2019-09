மாவட்ட செய்திகள்

விளாத்திகுளத்தில் இருந்து மந்திகுளம் வழியாக குளத்தூருக்கு பஸ் வசதி - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தொடங்கி வைத்தார் + "||" + From Valathikulam to Mandikulam Bus facility to Kulathoor Minister Kadambur Raju was inaugurated

விளாத்திகுளத்தில் இருந்து மந்திகுளம் வழியாக குளத்தூருக்கு பஸ் வசதி - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தொடங்கி வைத்தார்