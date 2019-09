மாவட்ட செய்திகள்

அரசு துறைகளில் வேலைவாய்ப்புக்கான எழுத்து, நேர்முக தேர்வு நடத்திய பின்பு ரத்து செய்யப்படும் நிலை; வேலை தேடுவோருக்கு பெரும் பாதிப்பு + "||" + For employment in government departments Cancellation after writing, interviews; For job seekers Vulnerability

அரசு துறைகளில் வேலைவாய்ப்புக்கான எழுத்து, நேர்முக தேர்வு நடத்திய பின்பு ரத்து செய்யப்படும் நிலை; வேலை தேடுவோருக்கு பெரும் பாதிப்பு