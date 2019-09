மாவட்ட செய்திகள்

உடுமலை அருகே பி.ஏ.பி.கால்வாயின் குறுக்கே 2 இடங்களில் பாலம் கட்டுவதற்கான முதல் கட்டபணிகள் நிறைவு; தண்ணீர் திறந்து விட்டதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி + "||" + Work on the bridge across the PAP Canal near Udumalai is completed; Because the water is open The farmers are happy

உடுமலை அருகே பி.ஏ.பி.கால்வாயின் குறுக்கே 2 இடங்களில் பாலம் கட்டுவதற்கான முதல் கட்டபணிகள் நிறைவு; தண்ணீர் திறந்து விட்டதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி