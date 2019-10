மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரியில் கோவில் குளத்தில் மூழ்கி பக்தர் பலி + "||" + Devotee dies after drowning in temple pond at Krishnagiri

கிருஷ்ணகிரியில் கோவில் குளத்தில் மூழ்கி பக்தர் பலி