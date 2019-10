மாவட்ட செய்திகள்

நாங்குநேரி தொகுதி இடைத்தேர்தலில் “அ.தி.மு.க. ரூ.100 கோடி வரை செலவு செய்துள்ளது” - கே.எஸ்.அழகிரி குற்றச்சாட்டு + "||" + Nanguneri constituency election The AIADMK Has spent up to Rs 100 crore KS Azhagiri Accusation

நாங்குநேரி தொகுதி இடைத்தேர்தலில் “அ.தி.மு.க. ரூ.100 கோடி வரை செலவு செய்துள்ளது” - கே.எஸ்.அழகிரி குற்றச்சாட்டு