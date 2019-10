மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் விடிய, விடிய பலத்த மழை - பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை + "||" + Heavy rains experienced throughout the district Holidays for schools

மாவட்டம் முழுவதும் விடிய, விடிய பலத்த மழை - பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை