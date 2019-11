மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பரங்குன்றம் அருகே, நிலையூர் கால்வாயில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு - கண்மாய்களுக்கு தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது + "||" + Near Thiruparankundram, Increased water level in the Statur Canal

திருப்பரங்குன்றம் அருகே, நிலையூர் கால்வாயில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு - கண்மாய்களுக்கு தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது