மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூரில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு கடத்திய 800 கிலோ ரே‌‌ஷன் அரிசி பறிமுதல்; 2 பேர் கைது + "||" + Kidnapped from Tirupathur to Bangalore 800 kg of ration rice seized 2 arrested

திருப்பத்தூரில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு கடத்திய 800 கிலோ ரே‌‌ஷன் அரிசி பறிமுதல்; 2 பேர் கைது