மாவட்ட செய்திகள்

குடோனில் இரும்பு கம்பிகள் சரிந்து விழுந்ததில் தொழிலாளி பலி 2 மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின் உடல் மீட்பு + "||" + Physical recovery after 2 hours of struggle as worker dies after collapsing iron bars in Kuton

குடோனில் இரும்பு கம்பிகள் சரிந்து விழுந்ததில் தொழிலாளி பலி 2 மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின் உடல் மீட்பு