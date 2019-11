மாவட்ட செய்திகள்

மீனவர்களை பட்டியல் இன மக்களாக அறிவிக்க நடவடிக்கை கலெக்டர் அலுவலகத்தில், மீன் தொழிலாளர்கள் மனு + "||" + Action taken by the collector's office to declare the fishermen as a species of fish

மீனவர்களை பட்டியல் இன மக்களாக அறிவிக்க நடவடிக்கை கலெக்டர் அலுவலகத்தில், மீன் தொழிலாளர்கள் மனு