கபடி போட்டி பார்த்ததால் உடல் சோர்வு: உண்மையை கூறி விடுப்பு எடுத்த மாணவனுக்கு பாராட்டு குவிகிறது

மாவட்ட செய்திகள்

கபடி போட்டி பார்த்ததால் உடல் சோர்வு: உண்மையை கூறி விடுப்பு எடுத்த மாணவனுக்கு பாராட்டு குவிகிறது + "||" + Physical exhaustion due to kabaddi competition: Appreciation for a student who took leave of the truth

கபடி போட்டி பார்த்ததால் உடல் சோர்வு: உண்மையை கூறி விடுப்பு எடுத்த மாணவனுக்கு பாராட்டு குவிகிறது