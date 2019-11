மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவிலில் நடந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 17 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + The Collector issued an employment order for 17 persons at an employment camp in Nagercoil

