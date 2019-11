மாவட்ட செய்திகள்

குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்: 56 பேருக்கு ரூ.6 லட்சத்திற்கு நலத்திட்ட உதவிகள் - கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + Grievance Day Meeting: Welfare program for 56 people for Rs. 4 lakh Presented by the Collector

குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்: 56 பேருக்கு ரூ.6 லட்சத்திற்கு நலத்திட்ட உதவிகள் - கலெக்டர் வழங்கினார்