மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் தொடர் மழை: பேச்சிப்பாறை அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 2 ஆயிரம் கன அடி உபரிநீர் திறப்பு + "||" + Continuous rainfall in Kumari: 2 thousand cubic feet of water per second

