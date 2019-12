மாவட்ட செய்திகள்

காய்கறி கடையின் கதவை உடைத்து 60 கிலோ வெங்காயம்-பணம் திருட்டு மர்ம நபர்களுக்கு வலைவீச்சு + "||" + 60 kilograms of onion-money theft to the mystery person

காய்கறி கடையின் கதவை உடைத்து 60 கிலோ வெங்காயம்-பணம் திருட்டு மர்ம நபர்களுக்கு வலைவீச்சு