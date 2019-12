மாவட்ட செய்திகள்

வெளிநாடுகளில் இருந்து, வரத்து அதிகரிப்பால் பெரிய வெங்காயம் விலை குறைந்தது - கிலோ ரூ.70 முதல் ரூ.90 வரை விற்பனை + "||" + From overseas, Increase in arrival reduced the price of big onions

