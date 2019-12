மாவட்ட செய்திகள்

நடப்பாண்டில் இதுவரை மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 76-வது நாளாக 120 அடியாக நீடிப்பு + "||" + In the current year, the Mettur Dam has been extended to 76 feet by 120 feet

நடப்பாண்டில் இதுவரை மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 76-வது நாளாக 120 அடியாக நீடிப்பு