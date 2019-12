மாவட்ட செய்திகள்

பரபரப்பான தேர்தல் சூழ்நிலையிலும், கட்சி கொடி,சின்னங்களுக்கு இடம் அளிக்காத கிராமம் - 70 ஆண்டுகளாக கடைபிடிப்பு + "||" + Despite the sensational election, A village that does not give party flag and symbols

பரபரப்பான தேர்தல் சூழ்நிலையிலும், கட்சி கொடி,சின்னங்களுக்கு இடம் அளிக்காத கிராமம் - 70 ஆண்டுகளாக கடைபிடிப்பு