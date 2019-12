மாவட்ட செய்திகள்

முதுமலை வனப்பகுதியில், சுற்றுலா பயணிகளை ஏற்றி சென்ற வனத்துறை வாகனத்தை வழிமறித்த சிறுத்தைப்புலி + "||" + In the Mudumalai forest, The tourist loader Leopard leading a forest vehicle

முதுமலை வனப்பகுதியில், சுற்றுலா பயணிகளை ஏற்றி சென்ற வனத்துறை வாகனத்தை வழிமறித்த சிறுத்தைப்புலி