புத்தாண்டையொட்டி சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுப்பு ஓட்டல்கள், விடுதிகளில் போலீசார் சோதனை

மாவட்ட செய்திகள்

புத்தாண்டையொட்டி சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுப்பு ஓட்டல்கள், விடுதிகளில் போலீசார் சோதனை + "||" + Police raids on hotels, hostels, invasion of tourists on New Year's Eve

புத்தாண்டையொட்டி சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுப்பு ஓட்டல்கள், விடுதிகளில் போலீசார் சோதனை