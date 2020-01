மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் 14 இடங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது முடிவுகள் தாமதமாக அறிவிப்பு + "||" + 14 in Tanjore district The delayed announcement of the results began with the counting of votes

தஞ்சை மாவட்டத்தில் 14 இடங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது முடிவுகள் தாமதமாக அறிவிப்பு