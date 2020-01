மாவட்ட செய்திகள்

நெமிலி தாலுகாவில் நேரடி நெல்கொள்முதல் நிலையம் அமைக்கவேண்டும் - குறைதீர்வு கூட்டத்தில் கோரிக்கை மனு + "||" + In the Neemili taluk Set up a live rice procurement center Petition at the Grievance Meeting

நெமிலி தாலுகாவில் நேரடி நெல்கொள்முதல் நிலையம் அமைக்கவேண்டும் - குறைதீர்வு கூட்டத்தில் கோரிக்கை மனு