மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் 10 ஆயிரம் முதியோருக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படும் அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் பேச்சு + "||" + Minister KP Annabhagan gives scholarships for 10 thousand elderly people in Dharmapuri district

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் 10 ஆயிரம் முதியோருக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படும் அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் பேச்சு