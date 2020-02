மாவட்ட செய்திகள்

துப்பாக்கி தோட்டாக்களுடன் ஒருவர் சிக்கினார்; அரசு பஸ்சில் சென்ற போது போலீசார் மடக்கி பிடித்தனர் + "||" + With gun bullets, One was trapped; caught by police

துப்பாக்கி தோட்டாக்களுடன் ஒருவர் சிக்கினார்; அரசு பஸ்சில் சென்ற போது போலீசார் மடக்கி பிடித்தனர்