மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் அருகே கொசவப்பட்டியில் ஜல்லிக்கட்டு: வீரர்களை தூக்கி வீசி பந்தாடிய காளைகள் - 30 பேர் காயம் + "||" + Jallikattu at Kosavapatti near Dindigul: Throw players off Bulls pantatiya

திண்டுக்கல் அருகே கொசவப்பட்டியில் ஜல்லிக்கட்டு: வீரர்களை தூக்கி வீசி பந்தாடிய காளைகள் - 30 பேர் காயம்