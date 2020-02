மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து 11-வது நாளாக முஸ்லிம்கள் காத்திருப்பு போராட்டம் + "||" + Muslims have been waiting for 11th day to protest against the Citizenship Amendment Act

