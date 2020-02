மாவட்ட செய்திகள்

திருவானைக்காவல் கோவிலில் தங்கப்புதையல் இருந்த இடத்தை பார்வையிட பக்தர்கள் ஆர்வம் + "||" + Devotees are eager to visit the place where the gold reserve was located in the Thiruvanaikaval temple

திருவானைக்காவல் கோவிலில் தங்கப்புதையல் இருந்த இடத்தை பார்வையிட பக்தர்கள் ஆர்வம்