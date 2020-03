மாவட்ட செய்திகள்

கலெக்டர் அலுவலகம் முன் கிராம மக்கள் திரண்டதால் பரபரப்பு, 20 ஆண்டுகளாக வீட்டுமனை பட்டா கிடைக்காமல் அவதிப்படுவதாக மனு + "||" + Homeowner for 20 years Petition for not receiving strap

