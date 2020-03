மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க அனைத்து வழிபாட்டு தலங்களும் மூடல் மக்கள் அவசியம் இன்றி பயணம் செய்தால் ரெயில், பஸ் போக்குவரத்து நிறுத்தப்படும் முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே எச்சரிக்கை + "||" + Rail and bus traffic will be stopped First-Minister Uttav Thackeray warns

