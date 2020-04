மாவட்ட செய்திகள்

கால் முறிந்து அவதிப்பட்டதால் கிரேன் மூலம் தூக்கி சென்று ஆண் யானைக்கு தீவிர சிகிச்சை + "||" + Because of a leg amputation Go to the lift by the crane Intensive treatment for male elephant

