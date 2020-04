மாவட்ட செய்திகள்

அவினாசி அருகே, நிவாரண உதவி பெற வடமாநில தொழிலாளர்கள் முண்டியடிப்பு - பொருட்கள் வழங்காமல் அதிகாரிகள் திரும்பிச்சென்றனர் + "||" + Near Avinasi, North workers rushed to get relief aid - authorities returned without supplies

அவினாசி அருகே, நிவாரண உதவி பெற வடமாநில தொழிலாளர்கள் முண்டியடிப்பு - பொருட்கள் வழங்காமல் அதிகாரிகள் திரும்பிச்சென்றனர்